Asteroide passa hoje próximo da Terra

A Nasa monitora de perto o asteroide 2005 YU55, que se aproxima da Terra e hoje deve passar a uma distância inferior à da Lua. Segundo a agência espacial americana, não há risco de colisão.

O asteroide tem 400 metros de diâmetro, equivalente ao comprimento de um porta-aviões, e foi descoberto em 2005 por Robert McMillan. Segundo cálculos da Nasa, o 2005 YU55 deve passar a uma distância de 324 mil quilômetros, menor do que a da Lua, que fica a cerca de 384 mil quilômetros da Terra.

O radar planetário do Observatório de Arecibo eliminou, em abril de 2010, o risco de uma colisão do asteroide 2005 YU55 com a Terra pelos próximos cem anos, o que levou à retirada do astro da relação de objetos perigosos da Nasa. O asteroide foi observado por Arecibo em Porto Rico, enquanto estava a 2,4 milhões de quilômetros da Terra, ou seis vezes a distância que nos separa da Lua, informa Michael Nolan, diretor do observatório.

As antenas do centro de vigilância do espaço profundo da Nasa, situado em Goldstone, na Califórnia, vigiam desde sexta-feira a trajetória do asteroide, que, segundo os especialistas, está bem definida. O potente radar do observatório de Arecibo se unirá à equipe de vigilância hoje, quando se estima que o asteroide chegue ao ponto mais próximo da Terra.

Os cientistas já advertiram que a influência gravitacional do asteroide não terá nenhum efeito detectável na Terra, como marés ou movimentos nas placas tectônicas. Embora esse asteroide costume realizar uma trajetória que o faz se aproximar periodicamente da Terra, bem como de Vênus e Marte, o encontro deste ano será o mais próximo dos últimos 200 anos.

Pesquisa. Os pesquisadores aproveitarão a oportunidade de aproximação do asteroide, que só é comparável ao que ocorrerá em 2028, quando o 2001 WN5 deverá chegar ainda mais perto da Terra, para estudar a superfície do 2005 YU55.

A passagem do corpo celeste nas proximidades da Terra é relativamente comum - ocorre mais ou menos a cada 25 anos. O que torna este trajeto importante é que agora os pesquisadores têm instrumentos mais precisos de estudo.

Os astrônomos indicam que a última vez que um asteroide de tamanho semelhante se aproximou tanto da Terra foi em 1976. A Nasa detecta e rastreia habitualmente os asteroides e cometas que passam perto da Terra usando telescópios terrestres e espaciais para detectar se algum pode ser potencialmente perigoso ao planeta.