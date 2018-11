Astrofísico Stephen Hawking diz temer contato com ETs

O astrofísico britânico Stephen Hawking, ex-professor da Universidade de Cambridge e autor do best-seller Uma Breve História do Tempo, afirmou que é "perfeitamente racional" aceitar a existência de vida inteligente fora da Terra e advertiu que os humanos deveriam evitar contato com extraterrestres.

"Para meu cérebro matemático, os números só fazem pensar em extraterrestres de maneira perfeitamente racional", afirmou o cientista sobre as probabilidades de existência de vida fora da Terra à rede de TV americana Discovery Channel, em entrevista que será transmitida no dia 2.

Na entrevista, o cientista de 68 anos disse temer as consequências de um contato com seres inteligentes. "Se os extraterrestres nos visitassem, os resultados seriam como os de quando Colombo chegou à América. Não foi bom para os nativos."

No passado, sinais foram enviados ao espaço, com dados sobre os seres humanos e a localização da Terra, na esperança de receber alguma mensagem de outras civilizações.

Para Hawking, formas de vida extraterrestres mais avançadas poderiam ser "nômades, com o objetivo de conquistar e colonizar" e ter como única razão para contatar a Terra a busca por fontes de recursos naturais. Mas ele especula que a maioria da vida extraterrestre seria semelhante a micróbios.

Recentemente, outro físico britânico, Brian Cox, da Universidade de Manchester, afirmou à BBC que poderia existir vida em Europa, uma das luas de Júpiter. / EFE