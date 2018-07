Astronauta chinês completa caminhada espacial

Um astronauta chinês se tornou neste sábado, 27, o primeiro de seu país a fazer uma caminhada espacial. Imagens transmitidas em cadeia nacional na China mostraram Zhai Zhigang, de 42 anos, fora da cápsula da nave espacial agitando uma pequena bandeira chinesa. Veja também: Assista ao vídeo de Zhai Zhigang no espaço Zhigang ficou fora da cápsula durante 15 minutos enquanto os outros dois astronautas permaneceram dentro da nave. O exercício foi considerado chave para a ambição chinesa de construir uma estação orbital nos próximos anos. "Estou me sentindo bem. Aproveito para saudar o povo chinês e os outros povos do mundo", disse ele ao sair da nave. Zhai estava vestindo um traje especial que teria custado até US$ 40 milhões. Durante o "passeio espacial", ele ficou ligado à cápsula por um cabo umbilical. Programa espacial A China lançou sua terceira missão tripulada ao espaço na quinta-feira. O foguete Longa Marcha 2-F decolou da base de Jiuquan, província de Gansu, noroeste da China, carregando a nave Shenzhou VII para uma jornada que durou cerca de 70 horas. Essa foi a terceira missão espacial tripulada, mas a primeira a realizar uma caminhada pelo espaço. Durante o tempo que passou no espaço, a Shenzhou 7 orbitou a 343 quilômetros de distância da Terra numa trajetória quase circular, segundo o jornal estatal China Daily. A China é o terceiro país a enviar astronautas ao espaço, após os Estados Unidos e a Rússia, e é justamente graças à cooperação com os russos que Pequim obteve tecnologia espacial. A Rússia cedeu à China em 2004 13 trajes espaciais próprios para a caminhada espacial. Por envolver uma caminhada no espaço, a missão Shenzhou 7 enfrenta dificuldades técnicas nunca vistas antes e a ajuda russa foi crucial, afirmou o porta-voz da agência espacial chinesa, Wang Zhaoyao. Segundo Wang, com a ajuda russa os chineses conseguiram desenvolver o traje em apenas três anos e meio, quando levariam pelo menos oito anos se estivessem pesquisando sozinhos. A missão atual marca o encerramento da primeira fase do programa espacial da China, que tem três etapas. A primeira é enviar astronautas ao espaço. A segunda é acoplar espaçonaves para formar um laboratório e a terceira é construir uma estação espacial. A próximas missões, Shenzhou 8 e 9, deverão ajudar a montar um laboratório espacial em 2010. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.