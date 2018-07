Astronauta sonha em ser integrante da bateria da Rosas Primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço, Marcos Cesar Pontes, participou hoje do desfila da Rosas de Ouro e disse que sonha em desfilar como integrante da bateria da escola. "Toco qualquer instrumento menos cavaquinho, mas já vou falar com a diretoria para saber o que posso começar a treinar para o próximo carnaval", contou Pontes. Ele fez questão de frisar que não quer aparecer como figurante na bateria. "Quero tocar de verdade e ajudar a escola." Pontes veio como destaque no carro que homenageou a velha guarda do samba. Esse é o terceiro carnaval em que o astronauta desfila, sempre pela Rosas de Ouro. Ele se disse muito feliz com o enredo desse ano, que falava sobre a importância de sonhar. "Tem muito a ver com a minha trajetória. Sempre sonhei ser astronauta e conquistei esse sonho", disse após o desfile. "Sei também que muitos meninos sonham em ser como eu e acho que eles ficarão mais confiantes depois de ver este desfile."