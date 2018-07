Astronautas comemoram vitória sobre Alemanha nazista no espaço

MOSCOU - Os tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS) comemoraram neste domingo, 9, a partir do cosmos, o 65º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, embora não puderam acompanhar ao vivo o grande desfile militar realizado na Praça Vermelha de Moscou.

"Na época das estações Saliut e depois do complexo orbital Mir, organizávamos transmissões dos desfiles e inclusive conexões ao vivo com as famílias dos cosmonautas, que convidávamos à Praça Vermelha", explicou a psicóloga chefe para o espaço, Olga Kozerenko, citada pela agência oficial "Itar-Tass".

No entanto, a ISS não dispõe dos equipamentos necessários para receber o sinal e, além disso, no espaço não há satélites transmissores como os que garantiam a recepção das imagens pelos laboratórios Saliut e Mir.

Por isso, os cosmonautas da plataforma orbital só podem acompanhar os programas da televisão russa nas gravações em formato DVD que recebem nas naves de carga.

Além disso, devido à "lei seca" que rege na ISS, seus tripulantes não puderam brindar à saúde dos veteranos com os "100 gramas do combate", os 100 mililitros de vodca por soldado diários, aprovados em 1941 pelo ditador soviético Iosif Stalin.

Os cosmonautas poderão ver alguns dos melhores filmes soviéticos e russas sobre a disputa mundial que tradicionalmente emitem as cadeias de televisões no Dia da Vitória e que fazem parte da ampla filmoteca da plataforma orbital.

A tripulação atual da ISS é integrada pelos russos Oleg Kotov, Aleksandr Skvortsov e Mikhail Kornienko, os americanos Timothy Creamer e Tracy Caldwell Dyson e o japonês Soichi Noguchi.

Na parada militar realizada na Praça Vermelha de Moscou participaram 11,5 mil soldados, entre eles pela primeira vez as tropas dos países aliados na Segunda Guerra Mundial e puderam ver-se 159 veículos e 127 aviões militares.

Entre os 30 líderes estrangeiros presentes ao ato estavam a chanceler alemã, Angela Merkel, o presidente israelense, Shimon Peres, e o dirigente chinês, Hu Jintao.