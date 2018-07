Astronautas do ônibus Endeavour iniciam caminhada espacial

O experiente astronauta David Wolf e o novato Timothy Kopra saíram da estação às 13h30 (horário de Brasília) para começar a primeira das cinco caminhadas planejadas durante a estadia do Endeavour no posto orbital.

A nave decolou na sexta-feira para uma missão de 11 dias.

"Bem vindos à EVA", disse aos astronautas Chris Cassidy, que comandava a caminhada por meio dos controles da Nasa, enquanto começavam uma excursão prevista para durar 6 horas e meia.

O principal objetivo da caminhada deste sábado é preparar uma plataforma construída pelos japoneses para ser acoplada à frente do laboratório Kibo de 2,4 bilhões de dólares.

A plataforma está desenhada para realizar experimentos que necessitam ser expostos no ambiente aberto do espaço.

Wolf e Kopra planejam levar cobertores térmicos e reconfigurar cabos, a fim de que guinchos robóticos a bordo da estação e do ônibus espacial levantem a plataforma de quatro toneladas do porão de carga do Endeavour e a montem sobre o Kibo.

Os astronautas também têm tarefas de manutenção, incluindo trabalhos em equipamentos e preparativos para um novo porto de acoplamento destinado a uma nova nave de carga do Japão, esperada para realizar seu voo de estreia ainda este ano.

A Nasa também completou suas análises iniciais do escudo protetor de calor do Endeavour neste sábado e determinou que não são necessárias inspeções adicionais por parte da tripulação do ônibus espacial.