Astronautas falam com presidente da Itália Dois dias após conversarem com o papa Bento XVI, astronautas que estão na Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês) voltaram a conversar com um chefe de Estado. Desta vez foi com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, que telefonou para a ISS ontem e conversou com os dois astronautas italianos em órbita, Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Os astronautas seguravam uma bandeira do país que havia sido dada a eles por Napolitano, como símbolo do 150.º aniversário da unificação da Itália. / AP