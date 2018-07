Astronautas tentarão fazer pão e cerveja Nesta semana, a Agência Espacial Europeia (ESA) enviará fermento à Estação Espacial Internacional (EEI) para estudar sua evolução em ambiente sem gravidade e tentar fazer pão e cerveja no espaço. "Queremos averiguar se nessas condições é possível conseguir proteína", explicou Ronnie Willaert, um dos autores do projeto. As amostras de fermento serão enviadas à EEI na nave russa Soyuz TMA-16, que decola amanhã.