Astronautas usam cavernas na Itália como treinamento para espaço

Seis astronautas passaram uma semana acampados dentro de uma caverna no sul da Itália como parte de um treinamento para lidar com os desafios da vida no espaço.

A Agência Espacial Europeia está usando cavernas na ilha da Sardenha como base de treinamento para os astronautas.

Diversos aspectos da vida no espaço são treinados no ambiente escuro e hostil à vida humana - desde a comida ou experimentos científicos complexos em situações difíceis.

Vídeo: cortesia da Agência Espacial Europeia

