Astronomia do País olha para o futuro

A astronomia brasileira vive um momento histórico de euforia e turbulência. Uma comissão de especialistas entregou no início deste mês ao ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, a primeira versão de um Plano Nacional de Astronomia (PNA), que deverá guiar a evolução dessa ciência no País pelos próximos cinco anos.

As perspectivas gerais são positivas, marcadas por declarações de apoio do ministro ao desenvolvimento da área. Uma das propostas em pauta é a adesão do Brasil ao European Southern Observatory (ESO), uma organização de 14 países europeus que opera vários telescópios de ponta na Cordilheira dos Andes, em parceria com o Chile.

Aí surge uma polêmica, revelada pelo Estado no início do mês, tão forte que rachou lideranças na principal escola de astronomia do País: o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo. Muitos professores, como a astrofísica Beatriz Barbuy, acreditam que a adesão ao ESO é essencial para o avanço da astronomia nacional. "Se quisermos crescer, precisamos ter acesso a essa infraestrutura de ponta", diz ela, em entrevista exclusiva ao Estado (mais informações nesta página).

"O salto que daríamos seria gigantesco", reforça Eduardo Janot Pacheco, presidente da Sociedade Astronômica Brasileira e também professor do IAG. Segundo ele, os observatórios andinos dos quais o Brasil participa atualmente, Soar e Gemini, são insuficientes para atender às necessidades de pesquisa do setor. "Ambos têm limitações grandes, principalmente em instrumentação", afirma. "Temos competência científica para competir, mas hoje estamos estrangulados tecnologicamente."

Outros, como o professor João Steiner, consideram entrar para o ESO uma "irresponsabilidade". "A quatro meses de uma eleição, estão fazendo uma proposta mirabolante, que não teremos condição de bancar depois", diz ele, principal responsável pela participação brasileira no Soar (o País é dono de um terço do telescópio) e no Gemini (no qual o País tem 5% do tempo de observação).

Segundo Steiner, dificuldades técnicas são normais na fase inicial de operação. "Todo telescópio tem problemas no início. Todo telescópio precisa de um tempo de comissionamento. Isso é absolutamente normal." Ele ressalta que, graças a acordos de troca de tempo no Gemini e Soar, pesquisadores brasileiros já têm acesso a outros telescópios de grande porte, como Subaru e Keck, no Havaí. "Dizer que esses telescópios atendem às necessidades da ciência americana, mas não às do Brasil, é risível."

O grande problema, diz Steiner, é a relação custo-benefício, que, segundo ele, seria ruim para o Brasil, já que o custo de participação no ESO é baseado no PIB de cada país - e o Brasil tem um PIB alto, porém uma comunidade de astrônomos relativamente pequena, comparada à de países europeus. Ele calcula que a participação do País no ESO custaria R$ 1,24 bilhão em 20 anos.

Outros calculam valores bem menores. Um grupo de trabalho formado por dois astrônomos e um diplomata deverá apresentar até o fim do mês uma análise das condições de uma eventual participação do País no ESO. Janot, um dos integrantes, diz que, como o ESO é uma organização governamental, o dinheiro para a adesão sairia do orçamento da União, e não do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou seja: não competiria por recursos com o resto da ciência.

A versão preliminar do PNA será discutida na 4.ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que começa dia 26 em Brasília. A versão final deve ficar pronta em outubro.