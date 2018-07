Astrônomos e entusiastas assistem trânsito de Vênus pelo Sol

Entusiastas da astronomia voltaram os olhos para o céu em várias partes do mundo para observar um fenômeno raro, a passagem de Vênus em frente ao Sol.

O planeta é do tamanho da Terra, mas apareceu apenas como um ponto preto.

Os primeiros a observar o fenômeno foram os que estavam na América do Norte. No Brasil, só pôde ser visto no extremo oeste do país.

Depois foi a vez do leste da Ásia e da Austrália.

Para os cientistas, assim que o fenômeno acabou, o trabalho começou. Eles estudaram as imagens de Vênus feitas por telescópios espaciais.

Para os cientistas, assim que o fenômeno acabou, o trabalho começou. Eles estudaram as imagens de Vênus feitas por telescópios espaciais.

Estas imagens vão ajudar na busca por outros planetas que orbitam em volta de estrelas distantes que podem abrigar seres vivos.