Astrônomos identificam exoplaneta formado por água

Com ajuda do Telescópio Espacial Hubble, astrônomos identificaram um novo tipo de planeta localizado fora do Sistema Solar: composto em sua maior parte por água e rodeado de uma espessa atmosfera de vapor.

"É um planeta que não se parece com nada do que conhecemos até agora", afirmou Zachory Berta, do Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica (CfA, na sigla em inglês), que liderou a equipe internacional de cientistas. "Uma proporção enorme de sua massa é composta de água."

O planeta GJ 1214b foi descoberto em 2009, mas só agora os cientistas confirmaram detalhes de sua atmosfera. Em 2010, outro grupo do mesmo centro observou o planeta e concluiu que sua atmosfera poderia ser formada por vapor de água ou nuvens. Agora, foi usada a câmera infravermelha do Hubble para confirmar que a atmosfera do GJ 1214b era formada por uma espessa e densa camada de vapor de água.

O planeta é aproximadamente 2,7 vezes maior que a Terra e tem massa 7 vezes superior - o que o coloca na classe dos exoplanetas conhecidos como superterras. Ele orbita a uma distância de cerca de 2 milhões de quilômetros de uma estrela vermelha. A temperatura estimada na sua superfície é de 230°C.

A conclusão o GJ 1214b tem uma estrutura muito diferente da Terra. "As temperaturas elevadas e a alta pressão podem formar substâncias que são completamente estranhas", diz Berta. O planeta se encontra na constelação conhecida como Serpentário - a 40 anos-luz da Terra.