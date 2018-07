Astrônomos nos EUA buscam sinais enviados por ETs Quando o Telescópio Espacial Hubble detectou, em 2001, um planeta que passava diante de sua estrela, o astrônomo americano Ray Villard imaginou se outras civilizações não poderiam estar vendo a Terra da mesma forma. A passagem captada pelo Hubble também permitiu que cientistas na Terra estudassem a composição da atmosfera do outro planeta. Extraterrestres poderiam usar a mesma técnica para ver do que é feito o nosso ar, e descobrir oxigênio. ?Depois de determinar que a Terra é habitável, poderiam começar a enviar sinais?, disse Villard, em nota divulgada durante reunião da Sociedade de Astronomia dos EUA, na semana passada. Agora, um conjunto de dezenas de radiotelescópios baseado na Califórnia, o Allen Telescope Array (ATA), deverá testar a idéia. ?O início da varredura depende do comitê de revisão de projetos do ATA?, diz Seth Shostak, do Instituto Seti, uma organização dedicada à busca por inteligência extraterrestre. O instituto é responsável, juntamente com a Universidade da Califórnia, Berkeley, pela administração do ATA. ?Pode ser que possamos começar com os primeiros testes já nos próximos meses?. Shostak, Villard, Henry Rowland (da Universidade Johns Hopkins) e Steven Kilston (da Fundação Henry) participam do projeto. A idéia é procurar por sinais de rádio vindos de estrelas localizadas numa faixa próxima à eclíptica, como é chamado o plano que contém a órbita da Terra. Civilizações localizadas nessa faixa poderiam detectar uma redução anual no brilho do Sol, provocada pela passagem da Terra diante do astro, e deduzir a existência do nosso planeta. Essa passagem é chamada pelos astrônomos de ?trânsito?. ?Os extraterrestres podem estar usando os trânsitos para sincronizar uma transmissão de rádio para nós?, diz Shostak. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.