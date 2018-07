Astros do video game

Catatau é o convidado desta semana do projeto Mestres da Guitarra, do Espaço de Cultura Digital do Sesc, que coloca músicos brasileiros - Bruno Kayapy do Macaco Bong e Luiz Carlini já mostraram suas habilidades - para jogar o famoso game 'Guitar Hero', em que os jogadores simulam a performance de um guitarrista de rock, sobre canções famosas.

Japinha, do CPM 22, está confirmado para o dia 25; e John Ulhoa, do Pato Fu, para o dia 26.

Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505. 5541-4000. Sáb. (19), 17h. Grátis.