Ataque a bomba coloca Damasco em batalha 'decisiva' Uma bomba matou nesta quarta-feira três importantes membros do regime de Bashar al-Assad, inclusive seu poderoso cunhado, num duro golpe para a cúpula do poder na Síria, onde as forças rebeldes estão cada vez mais presentes na capital Damasco, prometendo "liberá-la" em breve.