Ataque a caixa eletrônico falha em Mairiporã

Eram cerca de 3h30 quando uma quadrilha entrou em uma agência do Bradesco, na altura do nº 787 da Avenida Pietro Petri, no bairro Terra Preta, em Mairiporã, na Grande São Paulo. Apenas parte da dinamite instalada no caixa explodiu. Como não conseguiram ter acesso ao cofre da máquina, os bandidos fugiram sem levar nada.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da PM, foi acionado para recolher o material explosivo não acionado. Após uma análise, que será feita na base do grupo especializado, um relatório será enviado para a Polícia Civil.