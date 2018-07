Ataque a escritório da Irmandade do Egito deixa 1 morto e 60 feridos Um integrante da Irmandade Muçulmana foi morto e 60 pessoas ficaram feridas no domingo em um ataque ao principal escritório da Irmandade na cidade de Damanhour, no Delta do Nilo egípcio, disse o site do Partido da Justiça e Liberdade da Irmandade.