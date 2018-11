Ataque a estudante causa polêmica na Federal do Acre

Segundo a reitora, a coordenadora do curso de Enfermagem foi à casa da jovem e conversou com a vítima e seus pais. "Ela disse que estava no ponto de ônibus quando foi abordada por um homem armado. Afirmou que foi arrastada para uma área de mata e lá ele roubou sua bolsa, mas não a violentou sexualmente."

O crime aconteceu anteontem. A estudante não registrou a ocorrência. Colegas afirmam que ela foi estuprada, mas os familiares preferiram não registrar queixa. Ontem pela manhã, alunos foram à reitoria pedir mais segurança no câmpus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.