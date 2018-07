Ataque a hotel na Somália matou pelo menos 31, diz governo

"Entre os mortos no ataque estão seis dos parlamentares que estavam no hotel. Também morreram na operação cinco integrantes da segurança do governo. No final, eles (os homens armados) se explodiram", afirmou um comunicado do ministério.

Pelo menos dois insurgentes invadiram o Huna Hotel com granadas de mão e atirando indiscriminadamente, segundo um porta-voz da missão de paz da União Africana, que está protegendo o governo da Somália, apoiado pelo Ocidente.