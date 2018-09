Ataque a posto da PM deixa mulher ferida no Rio O Posto de Policiamento Comunitário (PPC) da Polícia Militar, na Mangueira, zona norte do Rio, foi atacado nesta madrugada. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos efetuaram os disparos após agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil ter feito uma operação na favela. Duas viaturas da polícia do 4º BPM (São Cristóvão) foram atingidas e uma mulher, Ângela Fabiana Silva Peres, ficou ferida na perna por um tiro de fuzil. Ela foi socorrida ao Hospital Souza Aguiar e não corre risco de morte, segundo a PM.