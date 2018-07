Ataque a tiros mata quatro na zona norte do Rio Um ataque a tiros em plena luz do dia deixou quatro homens mortos e um ferido no início da tarde deste sábado no bairro de Vila Valqueire, na zona norte do Rio. O grupo atacado estava numa concessionária de veículos, na Rua Intendente Magalhães, conhecido polo de comércio de veículos.