Ataque aéreo da Otan mata civis e policias, diz TV líbia

"Um bombardeio dos cruzados do ataque colonial ontem atingiu membros da força pública de segurança responsáveis pelo policiamento de trânsito e verificação de identidades", disse a emissora Al-Jamahiriya em uma manchete escrita na tela.

"Todos os membros da força de segurança, assim como algumas crianças, mulheres e homens, foram martirizados no ataque."

Kikla fica mais de 100 quilômetros ao sul de Trípoli. A Al-Jamahiriya não deu detalhes sobre o número de mortos no incidente de segunda-feira.

Jornalistas não têm permissão para trabalhar livremente no oeste da Líbia, o que torna difícil verificar informações de ambos os lados do conflito no país.

(Reportagem de Souhail Karam)