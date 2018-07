Ataque aéreo israelense mata palestino em Gaza

Um comunicado do Exército israelense afirmou que os dois homens atingidos eram "agentes terroristas do Conselho Hashora dos Mujahidin, com sede em Gaza." Nenhum grupo reivindicou os dois homens como membros.

Na sexta-feira, um foguete lançado a partir de Gaza atingiu área próxima à visitada pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Antonio Patriota, que havia desembarcado em Israel no mesmo dia.

Segundo porta-voz do Itamaraty, no momento da ação, que não tinha alvo específico e não deixou vítimas, o chanceler se encontrava distante do local.

Em resposta a um ataque na sexta-feira reivindicado pelo Conselho Hashora, as forças de segurança israelenses lançaram horas depois três ataques aéreos contra o que disseram ser "locais de atividade terrorista". Não houve mortes nessas ações.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi; Reportagem adicional de Frederico Rosas, em São Paulo)