Ataque aéreo mata 15 na Síria; Assad alerta sobre turbulência regional

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que um avião tinha bombardeado as fronteiras ocidentais do Maqsoud Sheikh, distrito de Aleppo, a maior cidade da Síria, onde as forças de Assad têm lutado contra rebeldes por nove meses.

Em Damasco, a imprensa estatal disse que os rebeldes dispararam um morteiro no centro da capital, matando uma pessoa, ferindo vários outros e causando danos em edifícios e carros nas proximidades.

Assad perdeu territórios no norte e leste do país e rebeldes detêm vários distritos do leste e do sul de Damasco e colocam um desafio crescente na província meridional de Deraa - berço da revolta de dois anos - o que poderia se tornar uma plataforma para um ataque mais feroz na capital.

O presidente sírio disse à televisão turca que uma vitória rebelde desestabilizaria o Oriente Médio por décadas.