Ataque atinge comboio de ministro em Bagdá

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas em uma explosão que atingiu o comboi que levava o ministro do Trabalho iraquiano, Mahmoud Jawad al-Radi, nesta quinta-feira em Bagdá. De acordo com as autoridades locais, um carro carregado com explosivos teria se chocado contra o comboio do ministro no distrito de Bab al-Sharji. Segundo um porta-voz do ministério, Jawad al-Radi saiu ileso do incidente. Ataques contra pessoas públicas e ministros do governo iraquiano diminuíram desde que a segurança no país teve melhorias. O incidente desta quinta-feira acontece horas antes de o Exército americano passar o controle da província de Babil, ao sul de Bagdá, às forças iraquianas.