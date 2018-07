'Ataque com carro' deixa 10 feridos em Jerusalém

Um motorista jogou um carro em alta velocidade contra um grupo de pessoas na noite de segunda-feira em Jerusalém, em Israel, e deixou pelo menos dez feridos, segundo fontes policiais. Uma das vítimas está em estado grave. "Podemos confirmar que foi um ataque terrorista", afirmou o porta-voz da polícia Micky Rosenfeld. "O homem foi baleado e morto." O ataque ocorreu às 23h (17h em Brasília) em uma rua movimentada próxima à linha invisível que separa os bairros árabe e judeu, no centro de Jerusalém, perto da Cidade Velha. Segundo testemunhas, um segurança da prefeitura de Jerusalém matou o autor do ataque com dois tiros. Outra testemunha informou que o grupo de pessoas atropeladas estava se preparando para atravessar a rua quando foi atingido pelo veículo, aparentemente uma BMW preta. "Um homem jogou o veículo contra um grupo de pessoas em Kikar Tzahal (também conhecido como o quadrilátero das Forças de Defesa de Israel)", disse o porta-voz. A identidade do suposto autor do ataque não foi imediatamente divulgada, mas relatos sugerem que ele seria palestino. Se confirmado o ataque, este é o terceiro incidente do tipo nos últimos meses em Jerusalém. Em duas outras ocasiões, trabalhadores de construção civil palestinos jogaram escavadeiras contra carros e mataram três isralenses. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.