Ataque com faca em creche mata três na Bélgica

Pelo menos três pessoas foram mortas a facadas em um ataque numa creche no noroeste da Bélgica, segundo informações da imprensa local. O Ministério do Interior belga informou que duas crianças e um adulto foram mortos depois que um homem atacou a creche de Dendermonde, a noroeste da capital Bruxelas. O ministro do Interior belga Guido de Padt informou que o responsável pelo ataque foi preso e a imprensa do país afirma que ele foi levado a um hospital psiquiátrico. Segundo testemunhas ele teria pintado o rosto de branco e preto. De acordo com o correspondente da BBC em Bruxelas Dominic Hughes uma grande operação da polícia está sendo realizada na pequena cidade de Dendermonde. As informações a respeito do número de feridos ainda não estão claras, mas, segundo Hughes, pelo menos outras 20 crianças teriam sido feridas. O canal de televisão VTM informou mais cedo que três crianças e dois adultos teriam morrido no ataque, mas o Ministério do Interior confirmou apenas as três mortes. As crianças foram retiradas da creche e levadas para um centro próximo do local do ataque. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.