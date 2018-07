Ataque danifica gasoduto que liga Egito a Israel e Jordânia Sabotadores explodiram nesta segunda-feira um trecho do gasoduto que liga as reservas egípcias à Jordânia e Israel, disseram testemunhas e fontes do setor de segurança, poucas horas antes do início da primeira eleição parlamentar democrática do Egito depois da queda do presidente Hosni Mubarak, em fevereiro.