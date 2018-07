Ataque de abelhas mata homem de 92 anos Morreu o aposentado Antônio Monteiro, de 92 anos, que estava internado em Bebedouro (SP). Ele foi vítima de um ataque de abelhas no início da semana, quando caminhava pela avenida da Justiça, no bairro Santo Antônio, com o auxílio de uma bengala.