Ataque de drone mata 6 suspeitos militantes do Paquistão

O ataque atingiu dois compostos em Lawara Mandi, em Waziristan do Norte, próximo à fronteira com o Afeganistão, disseram as autoridades. Eles afirmaram que entre seis e nove suspeitos militantes foram mortos.

O ataque ocorre em meio a uma busca, por parte do Paquistão, para intensificar a repressão sobre os insurgentes do Taliban, que massacraram 132 crianças no mês passado, o pior ataque da história do país.

Legisladores devem votar na terça-feira uma emenda constitucional para permitir que suspeitos militantes sejam julgados por cortes militares. Muitos dizem que as cortes civis do país são muito intimidadas e corruptas para poderem julgar apropriadamente os militantes.

O Paquistão normalmente denuncia publicamente ataques de drones como uma violação de sua soberania. Os ataques foram interrompidos nos primeiros seis meses de 2014, enquanto o Paquistão buscava negociações de paz com o Taliban, mas foram retomados dias após a última ofensiva anti-Taliban do país começar, em junho.

(Por Saud Mehsu)