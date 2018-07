Ataque de milícia na República Centro-Africana mata 27, diz ONU

A milícia cristã, conhecida como anti-Balaka, matou os muçulmanos na quinta-feira em Bohong, uma vila a 75 quilômetros da cidade de Bouar, no oeste do país, segundo o Conselho de Direitos Humanos da ONU.

"A situação é tensa em diversas cidades, onde continuam os ataques e as represálias", disse o conselho em email.

Rebeldes muçulmanos tomaram o poder no país em março, quando derrubaram o presidente François Bozize. Os abusos por eles cometidos levaram à criação de grupos de defesa cristãos, o que tem aprofundado o conflito religioso.

Os 1.600 soldados franceses no país conseguiram estabelecer algum controle sobre a situação na capital Bangui e começaram a desarmar combatentes, mas as mortes em Bohong mostram o tamanho do problema num país com o tamanho da França.

"Condenamos ataques a lugares de oração e contra a liberdade religiosa e pedimos moderação a todas as comunidades", disse o Conselho de Direitos Humanos da ONU em nota.

A República Centro-Africana é rica em diamantes, em ouro e em urânio, mas teve pouca estabilidade política nas últimas cinco décadas.

(Reportagem adicional de Nicholas Vincour, em Paris, e Stephanie Nebehay, em Genebra)