Ataque de supostos membros do Boko Haram mata 10 em Camarões, diz rádio estatal Supostos membros do grupo islamita nigeriano Boko Haram mataram 10 pessoas e sequestraram uma em um ataque na vila de Zigague, no remoto norte de Camarões, nesta quarta-feira, informou a rádio estatal.