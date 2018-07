Depois de três dias de fortes bombardeios, tanques e veículos blindados avançaram pelo subúrbio de al-Tel, um reduto de muçulmanos Sunni, ao norte de Damasco mas foram repelidos pelos rebeldes, disseram dois ativistas por telefone.

Com as restrições impostas à mídia internacional pelas autoridades sírias, foi difícil checar as informações dos ativistas.

(Por Khaled Yacoub Oweis)