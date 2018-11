Ataque do Sudão do Sul mata 84 rebeldes, diz ministro

O Sudão do Sul separou-se do resto do Sudão num referendo em janeiro, encerrando formalmente décadas de conflito com o norte, mas nos últimos meses o novo país tem enfrentado uma onda de violência rebelde e tribal.

Analistas alertam que essa região subdesenvolvida pode já nascer como um Estado falido, e que uma piora na situação da sua segurança desestabilizaria toda a região.

Mais de 1.100 pessoas já foram mortas nos conflitos do Sudão do Sul desde o referendo, segundo dados oficiais.

O ministro da Informação, Gideon Gatpan Thoar, disse que o Exército local realizou no domingo e na segunda-feira uma ofensiva contra a milícia rebelde comandada por um oficial renegado, Peter Gadet, no Estado petrolífero da Unidade

"No primeiro dia, 38 rebeldes foram mortos; no segundo dia, 46. Um soldado do SPLA (Exército local) morreu", disse Thoar à Reuters. "Nós nos livramos delas (as forças de Gadet). Eles estão em fuga desde ontem."

(Por Jeremy Clarke)