Ataque dos EUA deixa dez mortos Um ataque de um avião não-tripulado americano no Waziristão do Norte, fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, deixou ontem pelo menos dez mortos. A casa atingida era, segundo autoridades paquistanesas, ocupada por civis. Apenas dois rebeldes teriam sido feridos na ação. Esse é o quarto incidente envolvendo aviões americanos não-tripulados na fronteira entre os dois países. Para os EUA, a região é um dos principais redutos do grupo rebelde Taleban. Os ataques com aviões não-tripulados frequentemente envolvem civis e provocam protestos dos governos de ambos os lados da fronteira.