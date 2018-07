Ataque dos EUA na Síria 'deixa oito mortos'

Autoridades da Síria informaram que soldados americanos em helicópteros realizaram neste domingo um ataque em um vilarejo do país perto da fronteira com o Iraque, matando oito pessoas. Segundo um porta-voz do governo sírio, entre as oito pessoas mortas estaria uma mulher. O ataque teria ocorrido na área de Abu Kamal, a oito quilômetros da fronteira com o Iraque, leste do país. "Quatro helicópteros americanos violaram o espaço aéreo da Síria por volta das 16h45, horário local", (11h45, horário de Brasília) informaram a televisão estatal síria e a agência de notícias Sana. Segundo as informações divulgadas no país "soldados americanos" que saíram dos helicópteros atacaram um prédio civil ainda em construção e dispararam contra os funcionários que estavam no local, causando oito mortes. "Os helicópteros então deixaram o território sírio em direção ao Iraque", informou a agência Sana. Os Estados Unidos informaram que ainda estão investigando o incidente. Um porta-voz militar americano não confirmou as informações. "É uma situação em desenvolvimento", informou. 'Ato agressivo' O Ministério do Exterior sírio convocou o enviado americano a Damasco para entregar seu protesto contra o ataque. "A Síria condena este ato agressivo e responsabiliza as forças americanas por esta agressão e todas as suas repercussões", afirmou uma autoridade do governo à agência de notícias Sana. A imprensa oficial síria informou que o enviado iraquiano também foi convocado pelo governo do país. Se o ataque for confirmado, será o primeiro de forças americanas dentro do território sírio, informou a repórter da BBC Natalia Antelava. A agência de notícias Sana informou que os soldados americanos "abriram fogo contra os trabalhadores" dentro do prédio em construção, "incluindo a esposa de um dos guardas da construção, levando à morte de oito civis". Entre os mortos também estariam um homem e seus quatro filhos e um casal. A área onde ocorreu o ataque, o vilarejo de Sukkiraya, fica perto da cidade de Qaim, já no Iraque, perto da fronteira. Esta região tem sido um ponto de passagem para combatentes, armas e dinheiro, que entram ilegalmente no Iraque para abastecer a insurgência sunita. O governo americano acusa a Síria de não tomar providências para resolver o problema. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.