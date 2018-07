Ataque na República Centro-Africana mata 22, inclusive Médicos Sem Fronteiras

O ataque no último sábado foi em Nanga Boguila, a cerca de 450 quilômetros ao norte da capital Bangui.

Gilles Xavier Nguembassa, ex-membro do parlamento pela região, disse que quatro pessoas foram mortas enquanto os agressores se aproximavam da cidade, mas a maioria morreu quando uma clínica dos Médicos Sem Fronteira foi atacada, no momento em que chefes locais realizavam uma reunião no local.

"Quinze chefes locais morreram na hora", disse à Reuters, citando testemunhas com quem conversou. Um porta-voz do MSF confirmou as mortes de seus funcionários, mas não deu outros detalhes.

Nguembassa disse que o incidente aconteceu quando rebeldes muçulmanos do grupo Seleka chegaram à clínica buscando dinheiro. Integrantes do Seleka não estavam disponíveis para comentar imediatamente.

A República Centro-Africana tem sofrido com ciclos de violência religiosa que forçaram um milhão de pessoas a deixarem suas casas.