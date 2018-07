Ataque na Síria faz mais de 90 vítimas, 32 delas crianças-ONU As Nações Unidas disseram neste sábado que mais de 90 pessoas foram mortas no que ativistas descreveram como um ataque de artilharia de forças do governo, no pior episódio de violência registrado desde o início de um plano de paz para diminuir o banho de sangue no levante da Síria.