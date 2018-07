Ataque na Síria mata 20 pessoas em campo de refugiados, dizem ativistas

Segundo eles, o Exército lançou diversas bombas-barril —um explosivo improvisado altamente destrutivo, condenado por potências Ocidentais como crime de guerra— no campo de refugiados do vilarejo de Shaira, a 2 quilômetros da fronteira jordaniana.

“As mulheres estavam gemendo histericamente quando viram suas crianças mortas no chão”, disse Abu Mohammad al-Hourani, um agricultor que afirmou ter ajudado a remover os corpos após o ataque.

Centenas de famílias fugindo do intenso combate entre rebeldes e o Exército no sul da Síria, nos últimos meses, buscaram abrigo na cidade próxima à fronteira, a qual foi fechada pela Jordânia no ano passado após a entrada de centenas de milhares de refugiados sírios.

Mais de 160 mil pessoas foram mortas no conflito na Síria, que começou em março de 2011 com protestos pacíficos contra o presidente Bashar al-Assad e se tornou uma rebelião armada após dura resposta do governo.

(Por Suleiman Al-Khalidi)