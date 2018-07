Ataque rebelde mata 30 combatentes do governo sírio, dizem opositores

Rebeldes comemoram ação contra forças de Assad - Foto: Rasem Ghareeb/Reuters

BEIRUTE - Cerca de 30 integrantes das forças do governo sírio morreram na explosão de uma bomba colocada em um túnel sob um posto de controle na província de Idlib, noroeste do país, disseram ativistas da oposição nesta terça-feira, 6.

Vídeos e fotos colocadas por opositores na Internet mostram uma grossa nuvem de fumaça e terra lançada para o ar perto de uma pequena cidade enquanto homens gritavam "Allahu Akbar" (Deus é Grande).

Rebeldes que lutam para derrubar o presidente Bashar Assad promovem com frequência ataques as forças do governo, mas não dessa dimensão. O grupo oposicionista de monitoramento Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, disse que a explosão ocorreu na periferia da cidade de Ma'arat al-Nu'man.

Segundo o Observatório, cerca de 70 rebeldes morreram na segunda-feira em confrontos entre grupos islamitas rivais numa região do leste da Síria, perto da fronteira com o Iraque, onde eles disputam entre si o controle de áreas produtoras de petróleo./ REUTERS