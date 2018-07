Ataque suicida atinge ministério afegão e mata cinco

Um ataque suicida dentro de um prédio do governo deixou pelo menos cinco mortos nesta quinta-feira, 30, em Cabul, no Afeganistão. Muitas pessoas teriam ficado feridas na explosão, ocorrida no Ministério da Cultura e Informação, no centro da capital. O prédio ficou seriamente danificado, com pedaços de vidro e equipamentos de escritório espalhados pelo local. Outros prédios também foram atingidos. A segurança ao redor de prédios ministeriais em Cabul é geralmente reforçada, e ataques desse tipo não são comuns. O Taleban assumiu responsabilidade pelo atentado. Relatos ainda não confirmados dão conta de que o suicida teria matado dois guardas antes de entrar no prédio. Um funcionário do ministério disse ao correspondente da BBC Ian Pannell que dois ou três homens teriam forçado a entrada no prédio, passando pelos guardas de segurança. Um deles estaria usando um explosivo que ele detonou depois. Após a explosão, o local foi tomado por tensão, caos e uma forte presença policial - havia informações de que um dos cúmplices do suicida poderia ainda estar na região. Ataques suicidas contra forças afegãs e estrangeiras são comuns ao redor do país, mas atentados desse tipo em Cabul têm sido relativamente raros. No entanto, quase sessenta pessoas morreram em um ataque à embaixada indiana em Cabul em julho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.