Ataque suicida deixa mortos em igreja Católica na Nigéria

O sobrevivente Linus Lighthouse afirmou que dois agressores atingiram partes diferentes da igreja St Rita em Kaduna, uma cidade etnicamente volátil e com variedade de religiões. Eles invadiram o prédio, causando várias vítimas, segundo ele.

"Não posso dizer quantas vítimas, mas são muitas. A grande explosão também danificou muitos prédios no local", disse a testemunha.

Mas Aminu Lawal, um porta-voz policial, declarou que havia apenas um suicida e que não tinha sido confirmada nenhuma morte ainda.

Outra testemunha, Daniel Kazah, membro de cadetes da igreja, disse ter visto três corpos no chão ensanguentado do local. "E outros foram levados ao necrotério", disse.

Ninguém reivindicou imediatamente a autoria do ataque, mas a seita islâmica Boko Haram assumiu ataques similares no passado e atacou várias igrejas com bombas e armas desde que intensificou a campanha contra cristãos, no último ano.

(Reportagem de Garba Mohammed e Isaac Abrak)