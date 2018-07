Ataque suicida mata 12 pessoas no Paquistão

Pelo menos 12 pessoas morreram neste sábado na explosão de um carro-bomba no Paquistão, segundo autoridades do país. O ataque suicida atingiu um posto de checagem paramilitar a 20 quilômetros noroeste da cidade de Peshawar. O atentado ocorreu no dia das eleições presidenciais vencidas pelo viúvo da ex-líder oposicionista Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari. O ataque acontece também após três dias de contínuos ataques aéreos e incursões das forças lideradas pelos Estados Unidos em áreas tribais do Paquistão. Cerca de 45 pessoas foram feridas na explosão, a maioria civis. Um correspondente da BBC disse que o alvo do ataque era perto de um mercado, que foi parcialmente destruído, prendendo várias pessoas sob os escombros. Segundo testemunhas, o responsável pelo ataque estava em uma pick-up. "Eu vi o veículo estacionar perto do mercado, e então explodir", disse à BBC o proprietário de um hotel na área. Por enquanto, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.