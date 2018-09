Ataque suicida mata pelo menos 19 no Afeganistão

Pelo menos 19 pessoas - entre elas um soldado americano - foram mortos em um ataque suicida contra um comboio no leste do Afeganistão, segundo as forças lideradas pelos Estados Unidos no país. O ataque ocorreu em um mercado de frutas e animais perto de Jalalabad, a capital da província de Nagarhar, em uma área de grande movimentação de pessoas. O suicida detonou o veículo carregado com explosivos perto do comboio americano, quando os veículos passavam pelo local. Um fotógrafo da agência Associated Press, que estava no local, afirmou que um veículo militar americano, dois veículos de civis e dois riquixás foram destruídos na explosão. "Um soldado americano foi ferido no ataque e morreu durante o transporte (para o hospital)", disse o major John Redfield, porta-voz da coalizão liderada pelos Estados Unidos, à agência de notícias AFP. Mais de 70 pessoas ficaram feridas. O governador local, Khaibar Mohmand, afirmou que o número de mortos pode aumentar. Um grande número de soldados estrangeiros e afegãos está combatendo o Talebã nas regiões sul e leste do país. Só os Estados Unidos têm 33 mil soldados no Afeganistão. Com freqüência, estes soldados são alvos de ataques. Segundo correspondentes, os insurgentes estão ganhando espaço no Afeganistão, pois o governo central ainda é fraco e as forças estrangeiras não têm tantos recursos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.