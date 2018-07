Ataque suicida mata pelo menos 9 no Afeganistão

Pelo menos nove civis afegãos foram mortos nesta segunda-feira em um ataque suicida na província de Khost, no leste do Afeganistão, disse o governador da província. Outras 13 pessoas foram feridas no ataque desta manhã, ocorrido no momento em que o país se prepara para comemorar o seu Dia da Independência. As autoridades locais acreditam que o homem que dirigia o carro-bomba tinha como alvo uma base militar americana situada na província. Mas as vítimas foram trabalhadores afegãos que aguardavam passagem em uma guarita de segurança próxima à base. Um outro suposto agressor foi morto perto do local da primeira explosão. Segundo o correspondente da BBC em Cabul, Martin Patience, a segurança na capital está sendo reforçada em meio aos preparativos para a festa da independência. Milhares de policiais foram colocados nas ruas para evitar ataques. O presidente do país, Hamid Karzai, também deve participar de uma pequena cerimônia em local ainda não divulgado. Ele tem sido visto em público raramente desde que sobreviveu a uma tentativa de assassinato em uma parada militar em abril último. Segundo analistas, as comemorações discretas refletem a deterioração na segurança do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.