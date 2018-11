Ataque 'terrorista' em Istambul deixa ao menos 13 mortos Treze pessoas morreram e 70 ficaramferidas neste domingo na explosão de duas bombas numa áreacomercial agitada de Istambul, informou o governador dacidade. A televisão mostrou ambulâncias levando pessoas gravementeferidas ao hospital depois das explosões em dois pontosdiferentes do distrito de Gungoren, na maior cidade daTurquia. "Certamente este foi um ataque terrorista", afirmou ogovernador de Istambul, Muammer Guler. As vítimas foram mortas pela segunda explosão, depois deuma explosão pequena numa cabine telefônica ter feito aspessoas saírem à rua, disse a televisão. O governador disse que as bombas estavam em lixeiras e quenão foi um ataque suicida. "As explosões aconteceram em uma área muito movimentada eisso causou as mortes. Treze cidadãos perderam suas vidas nesteataque abominável", afirmou Guler. Uma testemunha disse: "Dezenas de pessoas foram jogadaspara o alto. As cabeças e braços das pessoas voaram pelosares." Vários grupos já realizaram ataques a bomba em Istambul nopassado, incluindo separatistas curdos, grupos deextrema-esquerda e islâmicos. (Reportagem de Selcuck Gokoluk)