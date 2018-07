Ataques a pedestres deixam 10 feridos em Salvador (BA) Dois ataques com armas de fogo a pedestres, registrados ontem em Salvador, deixaram dez feridos e a população da capital baiana assustada. Ontem no fim da tarde, segundo a titular da 12ª Delegacia, Patrícia Nuno, dois homens atiraram pelo menos 12 vezes contra dez pessoas, que aguardavam transporte em um ponto de ônibus na Barra, na frente da estátua de Cristo, na orla soteropolitana. Os agressores fugiram a pé, apesar do grande movimento no local. Quatro pessoas ficaram feridas. Uma, atingida de raspão no braço, foi liberada pouco depois de ser atendida no Hospital Geral do Estado (HGE). Duas outras, uma ferida na mão e outra na virilha, passaram a noite em observação no HGE e tiveram alta na manhã de hoje. A quarta vítima, Tatiane Souza da Silva, de 22 anos, atingida no ombro, continuava internada no início da noite de hoje, no Hospital Espanhol, mas seu quadro de saúde é considerado estável. Ontem à noite, no bairro periférico de São Caetano, seis homens foram baleados por um grupo de três pessoas, que chegaram atirando na rua em que estavam por volta das 21 horas. Quatro vítimas continuavam internadas no fim da tarde de hoje, em observação. Agentes da 4ª Delegacia suspeitam que o motivo do crime tenha sido vingança.