Ataques aéreos

Quando vim morar aqui, reclamei com o síndico. Ele escreveu uma carta, colou-a no elevador: "Caros moradores do Ed. Maria Regina: favor não atirar lixo ou demais objetos pela janela. Muito obrigado, A Administração". Você acha que adiantou? Dia após dia, as guimbas de Marlboro light, manchadas de batom vermelho e fumadas só até a metade continuaram a brotar, toda manhã, entre marias-sem-vergonha e manacás.

Resolvemos apelar para a emoção. Escrevemos, a quatro mãos, uma segunda circular: mencionamos o risco de incêndio, o ralo entupido, o possível alagamento do quintal, da sala, a chance de a água vazar para o hall, entrar no fosso do elevador e danificar o motor - já aconteceu, uma vez. A vizaNinha está convencida, contudo, de que meu quintal é o seu cinzeiro. Já faz quatro anos...

Não há dia em que eu não pense em quem será essa minha inimiga, invisível e incansável. Confesso que o batom me confunde. Antes de morar aqui, eu simpatizava com bitucas manchadas de vermelho. Evocavam certo fascínio misterioso e anacrônico, pensava em Ingrids Bergmans ou Marilyns Monroes, tomando bourbon e rindo alto, com os ombros de fora.

Não é o caso da minha vizinha, certamente. Não posso imaginar uma mulher daquelas concentrada numa atividade tão mesquinha como atirar bitucas num vaso de manacá. Se é para jogar alguma coisa no quintal alheio, a femme fatale ataca logo o tomateiro, como faz Marilyn, em Seven Years Itch.

Será a vizinha uma sociopata, dessas que vão pelo acostamento, quando engarrafa, e maltratam garçom, em restaurante? Ou será uma pobre coitada, que atira suas guimbas só de raiva, porque eu tenho um jardim, ela não tem? Por isso só fuma metade dos cigarros? Para poder jogar logo, acender outro e jogar mais uma vez?

Começo a sentir pena da vizinha. Imagino-a só, fumando pelo apartamento, de roupão e batom vermelho (como Gloria Swanson, em Sunset Boulevard, para continuar nos exemplos cinematográficos). Talvez a guerrinha entre seus cigarros e meu jardim seja a única coisa que ela tem. Eis a grande marca que ela deixará no mundo, quando se for: uns queimadinhos cilíndricos, no meu chão de pastilhas brancas.

Pobre alma! Não posso arruinar sua vida. Pode continuar jogando, vizinha! Principalmente agora, que os manacás estão todos floridos e as gardênias, cheias de botões. Eu varro suas bitucas, no fim da tarde. Nem vou vê-las, no lixo, perdidas entre as pétalas das flores. E se pegar fogo no prédio, bom, não foi por falta de aviso...