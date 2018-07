Ataques aéreos atingem militantes do Estado Islâmico no leste da Síria Ataques aéreos atingiram o Estado Islâmico e outros grupos islâmicos no leste da Síria na manhã deste sábado, disse um grupo de monitoramento, enquanto uma coalizão liderada pelos Estados Unidos busca virar o jogo contra os militantes que conquistaram partes da Síria e norte do Iraque.