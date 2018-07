Ataques ao sul de Bagdá matam 9 pessoas, dizem fontes da polícia e do hospital

As fontes na cidade de Mahmoudiya disseram que oito morteiros caíram perto da "husseiniya", um local religioso dedicado a Hussein, um mártir na tradição xiita.

Não ficou imediatamente claro quem foi o autor do bombardeio.

Duas bombas também explodiram na área de Abu Ghraib no oeste de Bagdá, matando cinco combatentes voluntários xiitas, disseram as fontes da polícia e do hospital.

O ataque ocorre um dia após o dia mais mortal de ataques na capital iraquiana desde a insurgência sunita em grande parte do norte do país no mês passado. Pelo menos 27 pessoas morreram em uma onda de bombardeios em áreas de maioria xiita de Bagdá.

(Por Kareem Raheem)